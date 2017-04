A construção de um mito

Nem o facto de o governo ser apoiado por dois partidos que querem Portugal fora do Euro evitou que Centeno fosse cobiçado para chefiar o Eurogrupo. Catarina e Jerónimo exigem o regresso à soberania monetária do Escudo?Isso não os impede de viabilizarem um governo que cumpre o défice acima das ordens de Bruxelas e que vende o Novo Banco ao desbarato.Unir desta forma os opostos convergentes é uma arte sem preço. A magia da arquitetura dos consensos, pelos vistos, deixou o Eurogrupo a sonhar.Centeno pode achar-se um herói das finanças, mas neste caso não passou do instrumento útil para a construção da mitologia política de António Costa.