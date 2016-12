A cor do Natal não é (mesmo) o verde

Cumpriu-se a maldição de Natal para o Sporting. Por culpa própria, por arte de um Sp. Braga bem armado e com um Wilson Eduardo inflamado e motivador, sempre em alta rotação, a pretender provar o quanto foi errada a sua saída.O irritante tique importado dos lenços brancos fez-se ver em Alvalade, os impropérios fizeram-se ouvir e nem as claques foram indefetíveis. Jorge Jesus, no dia em que cumpriu 500 jogos na Liga, assumiu a responsabilidade da atitude apática da equipa e de um golo castigador mal sofrido, ilibou a arbitragem e diz não fazer contas às contas da Liga.O mesmo não acontecerá com Bruno de Carvalho, pressionado pelos adeptos a despender menos energia em guerras contra o Mundo e a conseguir resultados de outro calibre.Sorri o Benfica, e tem razões para isso. Sem mostrar o futebol obrigatório para quem almeja o título, lá vai amealhando vitórias, afinal o mais importante numa prova de regularidade. Mas que as exibições são confrangedoras, ai isso são.O FC Porto segue no encalço do líder, com paciência e saber.Nuno Espírito Santo soube aguentar o embate inicial e pôs a equipa no caminho mais desejado, aquele que garante três pontos por jogo.