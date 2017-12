Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A culpa não é das mães

Que sentido faz insultar alguém chamando-lhe filho da dita cuja?

Por Leonardo Ralha | 19.12.17

Os polícias da língua tentam desinfetá-la até cada palavra ou expressão machista, racista, xenófoba e homofóbica ser denunciada e emparedada. Espanta que se esqueçam de realçar quão idiota é o pior dos insultos.



Sendo evidente que muitas das mulheres que se prostituem têm filhos, criando-os como podem e como sabem, e que entre elas (e entre todas as outras mulheres há espertas e burras, bondosas e malvadas, otimistas e amargas, abnegadas e calculistas, que sentido faz insultar alguém chamando-lhe filho da dita cuja?



Há dias, houve quem zurzisse em Nadia Piazza, pois a presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande não convidará António Costa para uma ceia de Natal. Estrela Serrano criticou-lhe a "manifestação de azedume", Alfredo Barroso perguntou se "a 'brasileira' de Pedrógão" é "manipulada ou manipuladora", e Fernando Tordo escreveu que a dirigente associativa "manobra com mortes e incêndios com grande naturalidade e desenvoltura".



Sabendo ou não Tordo que Nadia perdeu o filho de cinco anos no incêndio, claro está que a mãe do cantor, e as dos outros, não têm culpa nenhuma daquilo que os filhos andam a escrever.