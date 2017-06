A defesa só empata

Depois do empate com o México, a disposição inicial da Seleção não será muito diferente, esta tarde, contra a Rússia. Está de volta o futebol frio e cuidadoso de Fernando Santos. Desde logo, o selecionador não é homem que goste de correrias desalmadas em busca da vitória. Além disso, a defesa recomenda cautelas redobradas.Rui Patrício, por exemplo, mostrou as inseguranças de sempre no lance fatal. Os centrais, pelo seu lado, estão longe da solidez demonstrada na parte final do Europeu. Pior está Raphael Guerreiro, que parece ter-se esquecido da arte de defender, depois de um ano a jogar mais à frente: domingo passado, teve duas falhas graves, das quais, por sorte, só resultou um golo mexicano. À frente desta defesa em construção, William, sem Adrien, não é o mesmo jogador.Tudo somado, o melhor é estarmos preparados para nova dose de calculismo, um tanto ou quanto cinzentão. Não será bonito? Como diria o próprio selecionador, o que é isso de futebol bonito? Um ano depois de França, as camisolas das quinas continuam a ostentar o selo de reis da Europa. Alguém trocava essa felicidade por um punhado de jogadas geniais?