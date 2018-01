Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A del Rey vai nua

‘Get Free’ tem clara semelhança (para não dizer decalque) com o êxito ‘Creep’.

Por Leonardo Ralha | 00:30

O mais extraordinário da polémica em volta de ‘Get Free’, tema do último disco de Lana del Rey, não foi a clara semelhança (para não dizer decalque de partitura) entre essa canção e o êxito‘Creep’, gravado em 1993 pela banda rock britânica Radiohead, que por sua vez ‘pedira emprestada’ a maior parte da melodia a ‘All I Need is the Air that I Breathe’, que os compatriotas The Hollies gravaram em 1972.



Nem sequer é o mais extraordinário que três canções - estando as duas mais antigas entre as que, cada uma à sua maneira, ganharam lugar na nossa memória e nos nossos assobios - consigam partir das mesmas notas para chegarem a refrões diferentes.



Realmente extraordinário é que entre todas as pessoas que gravitam à volta de Lana del Rey não tenha havido uma única capaz de lhe fazer ver que se iria sujeitar a um ridículo exacerbado pela vontade de negar o inegável. Como na velha história do rei que, por falta de coragem da sua corte, julga estar a ser visto pelos súbditos com belas vestes enquanto vai nu pela rua.



O novo de Lana

Seja pela voz de Lana del Rey e pelos sons hipnóticos, ou pelo prazer perverso de procurar mais plágios, ‘Lust for Life’ é um disco a descobrir.