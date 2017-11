Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A demissão da América

Por Francisco J. Gonçalves | 00:30

O presidente Obama disse em 2014, no calor do conflito ucraniano, que a Rússia de Putin é uma potência regional. Repetida agora, a frase perde o caráter de provocação e mais parece um ‘exorcismo’. Vladimir Putin está a fazer da Rússia um poder global, ao passo que os EUA de Trump se encolhem.



A Rússia intervém em todas as partes do Mundo, da Síria à Venezuela, com escalas na Coreia do Norte e passagens mal disfarçadas nos conflitos europeus, das derivas autoritárias na Polónia e na Hungria, ao Brexit e ao nacionalismo catalão.



A Rússia de Putin terá igualmente ajudado a eleição de Trump, que agora lhe estende a carpete vermelha para ocupar no mundo o papel que os EUA deixam vago.



O novo presidente dos EUA prometeu recuperar a grandeza americana, mas faz o oposto. Retirou o país de acordos internacionais no comércio, no desarmamento e no clima e abdicou da defesa dos direitos humanos e da democracia.



Ao fazê-lo, faz cair a influência internacional dos EUA e nessa queda vamos todos, dependentes que estamos do ‘império’ americano.



Um destes dias acordamos num mundo órfão dos valores de justiça, liberdade e saber que ditaram o domínio ocidental no mundo. E depois?