A demografia

A inauguração está marcada para o dia 24 de abril e promete dar à cidade mais um espaço de liberdade artística made in Campanhã, a freguesia onde me permito vaticinar que a cultura vai explodir nos próximos anos e onde, como em nenhum outro sítio, pode impulsionar a economia e o desenvolvimento social.



Intrigas e humor

A intriga política encontrou nas redes sociais o seu lugar de pasto preferido, tendo esta semana sido alimentada por uma declaração ridícula e absolutamente mentirosa de um eurodeputado que nos tínhamos esquecido que existia.



Ultimamente é assim, quando não podes vencê-los, em lugar de te juntares a eles, lanças lama nas redes sociais (ou mandas que alguém lance) e ficas a ver o que acontece. Faz parte da coisa política dos nossos dias. A verdade é que um jornal humorístico também gostou da brincadeira e resolveu fazer sátira com a declaração em causa. E até eu decidi partilhar o bom humor do ‘Inimigo Público’.



Foi uma delícia ler os comentários dos meus seguidores e ver o feitiço voltar-se contra o feiticeiro.



Protagonistas

Chechénia

O horror

A Federação Russa não pode fingir que não vê nada. A repressão, a tortura e o assassinato da comunidade gay da Chechénia é um crime contra a Humanidade que diz respeito a todos.



FC Porto

A denúncia

Esteve bem o clube ao demarcar-se rapidamente dos cânticos que me abstenho de relatar proferidos por uma claque. Mas não chega. O meu clube não pode apoiar quem subsidia esta gente.



Andebol

Um grande jogo

É pena que a história se faça de gente desta. Porque eu vi o jogo FC Porto-Benfica, e vi duas grandes equipas a lutarem taco a taco. Um espetáculo fantástico, assim estragado por quem não o sabe ver.



Cristiano Ronaldo

O maior

Dirão que me repito ao elogiar o CR7. É verdade, mas ele é o maior embaixador de Portugal. Um símbolo, uma marca, um caso exemplar que repete magia e competência em campo. Foi ali, na rua de Miraflor, que nasceu o Espaço Mira, uma galeria de arte que visito com frequência e onde sempre vou com enorme entusiasmo. Agora, o ‘Mira’ vai estender-se também à rua do Padre António Vieira, que fica ali bem perto, com vista a desenvolver também artes performativas.A inauguração está marcada para o dia 24 de abril e promete dar à cidade mais um espaço de liberdade artística made in Campanhã, a freguesia onde me permito vaticinar que a cultura vai explodir nos próximos anos e onde, como em nenhum outro sítio, pode impulsionar a economia e o desenvolvimento social.

Pontualmente, vemos autarcas e governantes enunciarem ideias de políticas amigas da natalidade, mas nunca muito assertivas, quase nunca com continuidade e sempre sem resultados.E quando as dificuldades económicas do país são maiores, mais difícil é aplicar políticas com impacto na demografia, porque elas custam dinheiro.Por tudo isto, Portugal precisa de olhar para o problema da demografia como um desígnio nacional e geracional. E não se diga que não somos capazes de o fazer. Soubemos fazê-lo no passado, de forma até pioneira, quando num quadro de dificuldade nos deparávamos com o problema inverso e um certo descontrolo da natalidade, e homens como Albino Aroso deitaram mãos à tarefa do Planeamento Familiar. Soubemos fazê-lo quando políticas continuadas puderam fazer de Portugal um país exemplar quanto à mortalidade infantil.Saberemos, pois, mudar o paradigma perigoso e até vertiginoso do envelhecimento da população se, novamente, especialistas, cientistas, governantes e oposições souberem entender-se, duradouramente, sobre esta matéria e ponham de lado os interesses pequeninos da política conjuntural.Sempre gostei muito daquela rua estreita, ali bem perto da Estação de Campanhã, onde há gente boa que canta e fala à Porto apelando à mais genuína cultura portuense.