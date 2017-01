A ditadura do espelho

Uma destas noites cruzei-me com João Manzarra num bar de Lisboa. Estava com ótimo aspeto: cabelo ordenadamente desgrenhado, cheio de madeixas de sol, sorriso aberto, conversa para os amigos e as miúdas que rondavam a zona.Manzarra é inteligente a arranjou uma bela vida: a SIC dá-lhe pouco trabalho? Porreiro, pá! Tem tempo para se dedicar aos próprios negócios. Faz a sua vida e quando há trabalho lá está ele a dar o melhor e a garantir o ordenado.Lembrei-me do Manzarra quando assistia a um ‘Fama Show’ e pensava: que vai acontecer a estas mulheres, que já nada têm de miúdas e construíram a carreira com base em serem giras e simpáticas? Iva Lamarão, Liliana Campos...Que será delas quando as rugas se notarem mais? Se calhar valia a pena tomarem uma cafezinho com o Manzarra para começarem a pensar na vida.