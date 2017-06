Também o descanso dado, no último jogo, a alguns titulares habituais garante a necessária frescura para travar a grande batalha de meio-campo, onde Arturo Vidal costuma vender cara a derrota em cada lance. Finalmente, há Cristiano Ronaldo, que começa o jogo a dois golos de Pelé na lista dos melhores marcadores de sempre ao serviço das seleções de todo o mundo.



Um pequeno passo rumo ao topo da hierarquia do futebol, que deve servir como motivação-extra para todos os jogadores portugueses que vão estar em campo.



Um dia, todos eles poderão recordar que estavam lá, no dia em que CR7 ultrapassou Pelé e reforçou um pouco mais a lenda portuguesa. Isso não está ao alcance de qualquer um.

Portugal vai entrar em campo com uma defesa de recurso, sem Pepe, Raphael Guerreiro nem, eventualmente, Cédric. Fernando Santos também ainda não sabe se pode contar com Bernardo Silva, o próximo fenómeno nacional.Apesar de todos estes contratempos, a equipa portuguesa tem soluções credíveis para ganhar ao Chile e conquistar um lugar na final. Nalguns casos, até com ganho em relação aos preferidos do selecionador, como é o caso do acréscimo de velocidade trazido por Nélson Semedo.