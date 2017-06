A dor e a morte

Não vale a pena é, na busca de culpas e responsáveis, fazer de conta que há maneira de acabar com o sofrimento e a morte. Mesmo que haja culpas e responsáveis, essa deveria ser não a primeira, mas a última das preocupações. Porque é preciso estarmos preparados para que não haja nem culpas, nem responsáveis, e aí sermos capazes de continuar a encontrar na vida, mesmo com sofrimento e a prazo, alguma felicidade.Não vale a pena é, na busca de culpas e responsáveis, fazer de conta que há maneira de acabar com o sofrimento e a morte.

Mal soou o alarme de incêndio e começou logo a correria de redações, câmaras e locutores de diretos, para encenarem, no terreno, o deboche que ainda dura. Com tudo quanto é político, em funções ou fora delas, a ajudar ao espetáculo feito exorcismo.É que tragédias como as deste fogo deveriam era convocar, antes e depois de tudo, alguma coragem e dignidade no confronto com o sofrimento e a morte: mistério para cristãos e, em geral, gentes de Fé; razão para revolta, sem vitória possível, para quem sofrimento e morte são injustiças feitas ao homem, mas que – lembrava Camus na Peste – estarão sempre prontas para vir morrer numa "cidade feliz".E no entanto, viver com recolhimento tanta dor é coisa que não ocorre.Sem averiguar culpas e responsáveis, dir-se-á logo?