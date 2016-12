A educação do ministério

O ministério de Tiago Brandão Rodrigues quer nas escolas um referencial para a Saúde que integra, e bem, temas relacionados com a saúde mental e prevenção da violência, alimentação, atividade física e dependências, bem como a educação para a sexualidade e é aqui que, como dizia o outro, a ‘porca torce o rabo’, por se querer ensinar o que é a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) a alunos entre os 10 e os 11 anos. Isto é o mesmo que espicaçar as beatas e pô-las a correr pelo recreio atrás da moralidade.Não é preciso recuar a 1982, ao ‘truca-truca’ de Natália Correia ao pobre deputado Morgado, quando se debatia no plenário a despenalização do aborto, basta recordar a celeuma - digamos e dizemos pouco - que provocou o referendo de 2007. O "sim" venceu então e foi legislado. E ponto final, ainda bem.Explicar a IVG a gente que está em idade de apreciar o enredo do ‘Diário de um banana’ só porque somos modernos ou por razão que nos escapa é confundir o fundamental com o que é ainda desnecessário saber. O aborto não é um meio anticoncecional - estes sim, são para lhes ir explicando -, é o fim de uma vida humana a caminho.