A empresa maldita

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

A Portugal Telecom já foi a joia da coroa dos governos em Portugal. Serviu para empregar filhos de presidentes da República, irmãos de primeiros-ministros, descendentes de ministros das Finanças e um sem-número de elementos do Bloco Central que, ainda hoje, trabalham na companhia.



Foi financiadora de partidos, de grupos económicos e de projetos megalómanos. Tudo com absoluta cobertura política. A tudo os trabalhadores da empresa deram o seu melhor. Todos os desafios mereceram uma resposta absolutamente profissional.



Agora, e depois da fraude dos seus acionistas, a Portugal Telecom caiu numa armadilha chamada Altice. Uma armadilha feita de call centers que foram vendidos como grandes investimentos, uma armadilha que captura marcas e tecnologia e as obriga a pagar direitos de milhões de euros que saem de Portugal para cofres que estão no estrangeiro.



Só resta uma alternativa a António Costa. Defender os trabalhadores da Portugal Telecom e pedir, assim como fez no Parlamento, aos portugueses que façam a sua escolha face a uma empresa francesa que está a destruir um ativo português.