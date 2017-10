Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A época de incêndios

Os burocratas, decretaram que a fase mais crítica dos fogos em Portugal tem um calendário, e a tutela não os quis contrariar.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Por isso, neste último domingo, enquanto as chamas comiam mais terra e enterravam mais de uma trintena de pessoas, havia menos meios disponíveis para o combate aos incêndios.



Assim como há a época da caça à marrequinha, ao arrabio, à piadeira, ao pato real e ao galeirão, entre outras espécies venatórias, em Portugal há também uma época em que não se mexe, a dos incêndios, mesmo que se saiba de antemão que as condições meteorológicas - e a seca - são de molde a criar outra tempestade perfeita.



Depois da tragédia de Pedrógão, neste domingo de Dante perguntaram mais uma vez a Constança Urbano de Sousa se era desta que se demitia, ao que ela respondeu como se à mesa de um café tagarelasse: "Para mim seria mais fácil, pessoalmente, ir-me embora e ter as férias que não tive."



António Costa deixou de ter condições para segurar a ministra - nem num espetáculo infantil se aguentam as marionetas durante tanto tempo.