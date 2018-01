Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A escolha certa

O País precisa de contar com uma oposição responsável.

Por Almeida Henriques | 00:30

A alternância de poder é tão fundamental à saúde da democracia como a própria liberdade de escolha. Não existe verdadeira democracia sem alternativas nem rotatividade de políticas e protagonistas. É por isso que o tema da futura liderança do PSD é muito mais do que uma atuação de folclore partidário.



É uma questão de interesse nacional. O PSD é a única força política, com representatividade social e experiência governativa, que pode interpretar a necessidade e a vontade de mudança. Tem de ser muito mais do que uma ‘reserva moral’ à espera do ‘seu momento’.



O País precisa de contar com uma Oposição responsável e que se constitua como alternativa de governação. Alternativa ao status quo de imobilismo reformista do atual Governo e ao conservadorismo alimentado pelas Esquerdas mais radicais.

O País precisa ainda de outros protagonistas, experientes e credíveis, com verdadeiro sentido de serviço público, não toldados por narcisismos mediáticos ou de Poder ou falsos moralismos.



Foi com esta motivação que decidi empenhar-me na candidatura de Pedro Santana Lopes à liderança do PSD. Porque ela significa muito mais do que uma estratégia pessoal ou partidária. A visão política, o sentido patriótico, a experiência, a dimensão e sensibilidade humanistas de Pedro Santana Lopes projetam-no como uma das pessoas mais bem preparadas para servir o País, ao mais alto nível.



Falo do Governo da Nação. É além de mais um homem com uma capacidade de escuta e de diálogo que faz falta, no Partido, na Política e no ‘País Real’. É uma personalidade madura e tolerante, dotada de mundivisão e elevada sensibilidade económica, territorial e cultural. É ainda um adepto do municipalismo, da descentralização e do reformismo social, económico e do Estado.



O que está em jogo não é uma luta no PSD. É a escolha certa para o futuro do País.