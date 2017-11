Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A espada e a lei

A balança sem a espada é a impotência do Direito.

Por Rui Pereira | 00:30

A Justiça sustenta numa das mãos a balança que pesa o Direito e na outra a espada de que se serve para o defender. A espada sem a balança é a força brutal.



A balança sem a espada é a impotência do Direito." Os recentes incidentes ‘tático-policiais’ provam que estas palavras, proferidas pelo alemão Rudolf von Ihering no século XIX, são mais atuais do que nunca.



Um polícia em funções é agredido selvaticamente. O público observa com tranquilidade. Pelos vistos, o agressor não é detido ou preso preventivamente. Eis, em todo o seu esplendor, a impotência do Direito e do Estado.



Grave, porque revela a vulnerabilidade dos direitos dos cidadãos e não por causa de qualquer visão autoritária (como recearão as almas mais sensíveis).



O que fazer? Transformar as agressões contra polícias em crime público foi uma boa medida. Convirá agora prever uma agravação em todos os casos em que um polícia seja agredido em funções ou por causa delas, cominando pena de prisão de um a cinco anos.



E o MP deverá emitir instruções para que os magistrados requeiram a prisão preventiva na generalidade desses casos.



Depois há o reverso. O assalto a um multibanco é ‘bem-sucedido’. Os criminosos põem-se em fuga. Os polícias dão ordens de paragem, mas um condutor quase os abalroa. Seguem-se tiros.



Afinal, não era a viatura do crime e uma mulher inocente morre. É a principal vítima, mas são "atingidos por ricochete" seis polícias, a contas com processos judiciais e disciplinares.



Quando os polícias atingem inocentes por confusão de identidade ou falta de precisão, ninguém deve fazer juízos precipitados. É preciso apurar se havia condições de evitar o erro no momento em que o incidente se desenrolou. Só assim se justifica a punição por crime negligente (e não doloso).



De outro modo, estaremos a convidar a polícia a fechar os olhos ao crime.