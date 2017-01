A ética de Trump

Donald Trump e a sua truculenta equipa não param de metralhar em todas as direções. Depois dos ataques ferozes às ‘secretas’ e aos jornalistas, o nomeado presidente dos EUA decidiu subir a parada e mandou o indigitado chefe da diplomacia, Rex Tillerson, ameaçar a China. É um jogo perigoso.Tanto assim que os setores mais radicais em Beijing não tardaram a avisar que a intenção de vedar o acesso dos chineses às suas ilhas artificiais em águas sob disputa é uma declaração de guerra. Também neste campo Trump parece querer romper com a tradição. É apenas mais um caso.O mais polémico será, no entanto, o acumular sem precedentes das funções de presidente com as de empresário. O notório conflito de interesses pode materializar-se numa intervenção direta em processos que envolvem o amplo universo empresarial de Trump e a administração que vai liderar.Embora não exista legislação específica para o presidente nesta matéria – há apenas para os funcionários do governo –, os anteriores presidentes colocaram os seus negócios nos chamados ‘blind trust’. São fundações que gerem os bens dos eleitos e são sobretudo o garante de uma ética que Trump parece querer desprezar.