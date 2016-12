Novo atentado terrorista na Alemanha e lá vieram as piedades do costume: os ataques são incontroláveis e a Europa deve habituar-se ao horror. Em teoria, talvez.Mas, no caso em apreço, a história é outra: o tunisino suspeito de ter assassinado 12 pessoas e ferido 48 tem um cadastro que rivaliza com a Grande Muralha da China.Mais: desde que entrou na Alemanha para pedir ‘asilo político’, a criatura já tinha tentado comprar armas para fazer o que fez com o camião; já tinha passado pela cadeia; já o tinham tentado deportar (sem papéis, nada feito); e a polícia ‘vigiava-o’ (digamos assim) até ele desaparecer airosamente do radar.Agora, parece que há uma recompensa para quem tiver ‘informações’, e alguns humanistas, que antes deploravam Merkel, choram pelo seu destino.Eu não choro. Uma coisa são sociedades vulneráveis; outra, é ter Estados imbecis. A imbecilidade não merece lágrimas.