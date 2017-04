A face visível do submundo da bola

Se o terrorismo ameaça o cidadão…

…o cidadão reage. Um português que trabalha no centro de Estocolmo contou à CMTV que os seus colegas costumam exprimir ideias politicamente correctas; mas ontem, depois do ataque terrorista, um deles disse-lhe que nunca leva os filhos ao centro da cidade com medo do terrorismo; e que tem cuidado na escolha das escolas dos filhos, isto é, prefere-as sem "misturas".

Esta confissão exemplifica o movimento profundo que decorre nas sociedades europeias: há uma alteração subterrânea da atitude do cidadão perante o "outro" quando considera que o "outro" lhe ameaça não só a vida comum como a própria vida. Esse silêncio caminha para se transformar no troar da maioria, como se vê pela subida eleitoral de partidos que se opõem ao multiculturalismo. O terrorismo radical islâmico — que visa os próprios cidadãos, não os seus líderes — é o grande responsável pela avançada da maioria silenciosa europeia. O multiculturalismo foi giro enquanto durou.



Qualquer dia até as tascas anunciam na TV

É possível. Tudo isso. Porque o sistema político, financeiro, policial e até judicial vive também dentro da lógica clubística e fanática que as estruturas e vários clubes de futebol criaram e mantêm para benefício dos negócios e tachos das suas elites. Permitem a violência física e verbal, não por terem medo de mudar, mas porque não querem mudar. Os comentadores trogloditas da bola são apenas faces visíveis do submundo do futebol.

Com a divulgação duma "cartilha" enviada pelo Sport Lisboa e Benfica aos seus comentadores televisivos ficámos a saber que o comportamento de alguns deles é incentivado pela direcção do clube. Não está em causa que uma empresa como o Benfica procure formatar as intervenções dos seus adeptos nos programas de pseudodebate na TV. Empresas de todas áreas fazem o mesmo para criar uma mesma ideologia empresarial entre os seus funcionários e clientes, ideologia a que se chama "marca". É, aliás, uma pena que o mundo académico ainda não tenha desenvolvido a investigação das empresas de futebol como marcas.O problema não está na existência da "cartilha" do Benfica e das que haja noutros clubes. O problema que sobra são dois. Primeiro, o nível da "cartilha" que foi divulgada é abaixo de cão. Incentiva o ódio aos adversários. Insulta-os. Apresenta "factos alternativos" para dar matéria aos comentadores para participarem num debate com armas discursivas falsas. Em vez de factos, formata opiniões e insultos.Este caso deveria ser de imediato tratado pelas estruturas do futebol: mas não. É o segundo problema. Federação, Liga e outras estruturas são totalmente complacentes com esta prática lamentável e com as barbaridades que ocorrem dentro e fora das quatro linhas. A joelhada do jogador do Canelas ao árbitro deveria ter originado de imediato a irradiação do clube — cuja direcção parece ter sido sempre a origem da violência da equipa — pelo menos até ao fim da época. Como é possível que as estruturas do futebol nada fizessem em Outubro quando 12 equipas se recusaram a jogar com a equipa? Como é possível que já tenham ocorrido esta época 44 agressões a árbitros sem uma reacção brutal por parte das estruturas nacionais e regionais e do Estado? Como é possível — eis um imbróglio sociológico — que elementos da claque do Futebol Clube do Porto usem impunemente o Canelas para dar azo à violência que, no seu clube de preferência, está mais controlada?Como é possível que a violência das claques nos grandes jogos seja um jogo do rato e do gato com a polícia, que tem de ter o máximo cuidado e limitar-se a fazer festinhas no dorso das bestas fanáticas?