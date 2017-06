Pepe ainda é dos melhores centrais do Mundo, apesar de este ano ter estado muito tempo fora do onze do Real Madrid e de ter ficado de fora na final da Liga dos Campeões.Na Seleção, este homem nascido no Brasil, mas que escolheu ser português e que pode recordar para sempre o campeonato europeu em que foi claramente dos melhores jogadores, é um dos esteios fundamentais. Aliás, na equipa das quinas, poucos jogadores são insubstituíveis. Mas há três que fazem toda a diferença e não têm uma alternativa à altura: um deles é este central e os outros são Cristiano Ronaldo e Rui Patrício.Sem Pepe, a segurança defensiva não é a mesma. É evidente que do lado esquerdo da defesa, Guerreiro também é muito melhor do que o voluntarioso Eliseu, mas esse é apenas um detalhe em comparação com o abalo sísmico que é a falta de um senhor batizado com o nome de Képler Laveran de Lima Ferreira.Oxalá a dupla provável de centrais, Bruno Alves e José Fonte, esteja à altura contra o Chile e mantenha seguro o reduto defensivo nacional, de forma a permitir que um dos grandes centrais da história do futebol jogue a final da Taça das Confederações e junte esse título ao seu fabuloso currículo.