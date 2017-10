Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A fase Charlie Chaplin

António Costa esperou pelas 20h00 para falar.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Na fase Charlie há mais participantes disponíveis do que na fase Delta.



Com as declarações de ontem, começou a fase Charlie Chaplin. Costa foi incapaz de nomear um único responsável político desta tragédia. Logo ele, tão forte a nomear.



Basta ver quantos incompetentes já nomeou para a Protecção Civil.



Também disse que demitir a ministra seria uma atitude infantil.



Pelos vistos, prefere a atitude senil: como um velhinho com problemas de memória, esquece as obrigações de um PM.