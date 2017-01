A fatura bancária

Nunca acreditem quando um político garante que a intervenção pública num banco não vai ter custos para os contribuintes. De uma forma ou de outra, a fatura final dos sucessivos resgates bancários calha sempre aos mesmos. E não vai ficar por aqui.Os fundos de rapina que estão na frente das negociações para o Novo Banco querem pagar barato, com o risco partilhado com o Estado. Os 4,9 mil milhões aplicados pelo fundo de resolução jamais serão recuperados.Mas a linha vermelha tem mesmo de ser a venda sem reforço de mais dinheiro ou risco público no banco, porque caso contrário, mal por mal, a nacionalização é mesmo uma alternativa a considerar.