A fatura da vergonha

A fatura da vergonha não pode passar. E não venham apontar o dedo à Autoridade Tributária!

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Quase tudo já foi dito sobre a vergonha que é a nova lei de financiamento dos partidos, em particular a isenção total de IVA. Mas como cidadão e contribuinte, acho que é preciso dizer mais. Muito mais. O que o PS, PCP, Bloco, Verdes e PSD fizeram foi abrir uma via verde para a evasão fiscal.



Caro contribuinte, pense comigo. Fizeram várias campanhas para convencer os portugueses a pedir fatura nas suas compras. Disseram que era uma arma contra a fraude e evasão fiscal. Disseram que, se todos pagassem, era possível baixar os impostos.



Pois agora PS, PCP, Bloco, Verdes e PSD convidam os contribuintes a pedir fatura sim... mas em nome do partido.

Pois claro! É que se a fatura do supermercado, da farmácia ou do restaurante tiver o número de contribuinte do partido são logo 23% que entram diretos nos cofres das forças políticas!



Socialistas (dívidas de IVA superiores a 600 mil euros) e comunistas (dividas de IVA superiores a 40 mil euros e vários anos de IMI por pagar), paguem os impostos em dívida e tudo ficará resolvido.