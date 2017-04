A governante sindicalista

Já ouviu o leitor falar de Carolina Ferra? É secretária de Estado, e entra nos anais da democracia portuguesa como sucessora do ministro da Agricultura que, certo dia, se juntou a uma manifestação contra si próprio.A governante que gere a função pública disse ontem que é natural a impaciência das organizações sindicais com o ritmo de integração dos precários nos quadros do Estado.A culpa, atribui-a ao governo anterior, mas da mensagem contrária à sua posição negocial já não escapa.Mais sindicalista que os sindicatos, Carolina Ferra terá um lugar na História se vier a ser convidada para discursar nos comícios da CGTP no dia da greve agora agendada.