A grande ilusão fiscal

A proposta de orçamento de Estado é uma arma política para o Governo que capitaliza as boas notícias: o aumento das reformas, o descongelamento na Função Pública e a baixa direta da fatura do IRS para cerca de 1,6 milhões de famílias.

Por Armando Esteves Pereira

Até os contribuintes estatisticamente mais ricos se livram da sobretaxa.



Mas esta bonança não passa de ilusão. O fisco carrega nos impostos indiretos, só que os eleitores não notam. No ano da graça de 2017, com o maior crescimento do século, a carga fiscal bate novo recorde. Em 2018, pode haver um ligeiro alívio, mas mesmo assim no próximo ano, as famílias e empresas pagarão ao Estado um tributo superior ao do ano passado.