A hora de Rui Rio

Temos de ser diametralmente opostos à maioria de esquerda.

Por Pedro Alves | 00:30

Apoio Rio porque a escolha a fazer nesta eleição não se resume apenas a optar entre dois candidatos à presidência do PSD. Como ‘partido com vocação de poder’, entendo que a ponderação fulcral na decisão de cada militante é a resposta à seguinte pergunta: Quem é que está em melhores condições para ganhar as próximas legislativas a António Costa e tornar-se o próximo primeiro-ministro?



A resposta é clara. A resposta é dada eloquentemente pelos portugueses. Os portugueses querem Rui Rio. É um politico de fortes convicções. Num momento em que a habilidade, o populismo e o eleitoralismo embriagam a vida política nacional, para sermos alternativa temos de ser diametralmente opostos à maioria de esquerda.



Para além da força do seu caráter, Rui Rio apresenta-se ao País com uma estratégia de futuro, com uma visão inconformada, ambiciosa e reformista, em total sintonia com os princípios e valores do nosso partido.n