A ignorância da televisão agride-nos

Nem só de ‘Harry Potter’ e ‘Alien’ se faz um actor, mas as notícias de TV acentuaram os papéis de John Hurt (1940- -2017) sem grande profundidade psicológica em "blockbusters". Só Nuno Rogeiro, na SIC N, mostrou o seu papel extraordinário em ‘Eu, Cláudio’.O seu Calígula em ‘Eu, Cláudio’ (1976) foi apenas um de dezenas de papéis em televisão, mas a TV nem a si mesma se respeita. Também não mencionaram Hurt no teatro. Vi-o em Londres, no monólogo de ‘Krapp’s Last Tape’, de Samuel Beckett, em 2006.Afinal havia outra explicação: esta foto de jovens nos telemóveis frente a um dos mais famosos quadros de Rembrandt tornou-se viral por "mostrar" o seu desligamento do mundo real. Mas eles estavam no museu em visita de estudo a fazer um trabalho.Por paradoxo, quem se desligou do real foram as interpretações erradas da foto. As imagens não dizem tudo e originam amiúde mil palavras erradas. Quem nos dera que mais professores fizessem com os alunos nos museus trabalhos usando ou não telemóveis.A SIC programou um filme com cenas violentas, ‘Kingsman, Serviços Secretos’, para a tarde de sábado. Para não violar a lei da TV, censurou-o… violando a Constituição. Mas ainda fará muitas reportagens, como no passado, sobre a censura no Estado Novo.Roger Federer e Rafael Nadal, dois trintões, fizeram história na final do Open da Austrália. Os comentadores do Eurosport quase fizeram história, porque falaram muito menos sobre as jogadas do que é costume. Um dia ainda hão-de estar mesmo calados.Um deputado do PS, escolhido por votação dos militantes em Barcelos para ser candidato às autárquicas, com o apoio do PS distrital, foi chumbado pela direcção nacional do partido. Os telejornais deram a notícia, mas centraram-se na trica parlamentar: votará contra o PS? Ficará independente? Não vi reportagem nenhuma ouvindo quem interessava: os militantes do PS em Barcelos.As reportagens sobre obras em Lisboa são hiper-favoráveis ao presidente da Câmara, o não-eleito Medina. Embora oiçam um representante da oposição, para mimar o contraditório, elogiam Medina como dantes se fazia a Salazar. Medina tem uma eficaz agência de "comunicação", com o poder mágico de inserir notícias favoráveis aos clientes. Mas não exagerem, TV: olhem que estão a perder espectadores.