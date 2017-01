A Junta ensina a provar vinho

Numa das suas inúmeras aparições diárias, o Presidente da República disse há dias que o poder local tem sido um travão eficaz aos movimentos populistas. A tese é curiosa. Se por um lado é no poder local que encontramos alguns bons espécimes com manhas populistas, por outro é o próprio eleitorado que tem tido a sageza de se livrar desses mesmos populistas. Não todos, é certo, mas boa parte deles. Nessa matéria, o Presidente vê bem as coisas.Ao nível das juntas de freguesia, registamos que o eleitorado tende a trocar demagogos por equipas que resolvam os problemas elementares e tenham capacidade de surpreender inteligentemente os cidadãos, fazendo com que a Junta não se transforme num simples gabinete burocrático de reclamações.Por exemplo, para meu espanto (ignorância minha, seguramente), descobri por estes dias que a Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, tem um coro musical e um grupo de expressão dramática. Organiza viagens às ilhas e dá workshops de segurança. E, surpresa das surpresas, realiza cursos de provas de vinho. De vinho, vejam lá.Acho muito bem e aplaudo a coragem da equipa da Junta. Educar os consumidores em matéria alimentar não é capricho, é um dever que impede a prática de maus hábitos e problemas de saúde. Estou mesmo convencido de que, se houvesse iniciativas de ensino civilizado do consumo de vinho para jovens adultos – com apoio de nutricionistas –, o consumo desregrado de bebidas alcoólicas tenderia a baixar. Deixar a iniciação ao mundo do álcool entregue aos amigos mais velhos dos filhos raramente dá bons resultados.Além de que um consumidor ignorante é sempre um mau consumidor.