A justiça e a bola

A primeira-ministra britânica acionou o início das negociações formais que levarão à saída do Reino Unido da União Europeia, deixando claro que este é um processo irreversível e em harmonia com a vontade do povo. A governante enfrenta agora a fúria dos moderados e europeístas, bem como os desejos de independência já manifestados pelo Parlamento da Escócia.



Apesar do balanço de 11 detidos, o clássico da Luz correu sem grandes sobressaltos de segurança ou ordem pública. Um trabalho de grande esforço e dedicação da PSP!



Mais de 250 mortos após chuvas intensas e deslizamento de terras em vários pontos do país, que também são explicados com forte negligência das autoridades políticas na prevenção.

A semana foi marcada pelo desporto-rei dentro e fora das quatro linhas, não fosse a jornada de clássico Benfica-FC Porto que poderia ter tido um papel decisivo no campeonato 2016/17. Mas nem o campeonato ficou decidido nem o futebol jogado foi o único assunto de destaque: claques arruaceiras, insultos e ameaças entre adeptos, violência policial e, para terminar, a bárbara agressão ao árbitro do jogo entre o Rio Tinto e o Canelas. Isto tem de acabar!Compreende-se perfeitamente que a polícia tenha de agir de forma musculada num ambiente de terrível tensão entre clubes, dirigentes e comentadores. Mas não respeita certamente critérios de proporcionalidade o agente que, com o adepto já imobilizado no chão, o agride e pontapeia nas costas. Pior: pode facilmente levar a retaliações e a novos focos de tensão. Já não se compreende de forma nenhuma que, numa altura em que clubes e estruturas nacionais falam de apaziguar o futebol, um jogador de um clube já várias vezes associado a práticas de ameaças e coação agrida barbaramente um árbitro e o deixe caído no relvado a necessitar de assistência médica.Queremos ou não banir estes comportamentos do desporto em Portugal? Se assim for, autenticamente, então quer a justiça civil, quer a justiça desportiva têm uma importantíssima palavra a dizer. Quanto à primeira, cabe-lhe dar o tratamento que seria dado a uma agressão deste tipo (ofensa grave ou até tentativa de homicídio, dada a zona do corpo onde foi) em condições normais, com a agravante de ser em contexto desportivo. Tendo o jogador agressor sido detido, cabe agora ao Ministério Público e ao Juiz de Instrução passar a mensagem de forma clara: o Estado de Direito não tolera estes comportamentos.Quanto à justiça desportiva, devo dizer que não espero muito. Mas pergunto: alguém que agride um árbitro de forma intencional merece voltar a disputar alguma competição? Perderíamos muito se não voltasse a pisar os relvados?