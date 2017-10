Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A lição das pedras

O conflito faz parte do nosso dia a dia e isso não é mau, pois estimula o debate.

Por Padre António Rego | 00:30

Problemas são mais que muitos na nossa sociedade e no nosso dia a dia. Dão mais nas vistas os políticos, os sociais, os que arrastam tragédias. E os que atingem o nosso eu. Mas sabemos que estamos sempre na véspera de algo imprevisível acontecer e que estremece com a nossa quietude e o nosso desejo de ter o essencial, incluindo a alegria ou a serenidade mínimas do nosso viver em família, sociedade, em comunhão com a natureza que nos envolve, a ciência que abre olhares e caminhos, a técnica que inventa forças e artes de construir e reconstruir o impossível.



O conflito faz parte do nosso dia a dia e isso não é necessariamente mau, pois estimula o debate, a procura de soluções por caminhos diferentes, acorda-nos da monotonia e do falso contentamento na ilusão de que o caminho está feito. Não nos sai da memória e do coração a tragédia do fogo que pode ainda não dar por terminadas as erupções de fúria devastadora que roubaram anos de trabalho e sobretudo tantas vidas que, mesmo com dissabores e pesares, nos despertam o instinto de existir como o mais forte do nosso existir.



Aqui chegados, e magoados pelas dores e desgostos que nos atingiram, perguntamos se foi preciso chegar a este estado para encontrarmos diálogos serenos (apesar de algumas manifestações) nas procuras harmónicas na nossa comunidade. Evitámos, quase sempre, começar por acusações e não desistimos da procura de futuro com as lições do passado. É essa a missão que nos compete como humanidade. São essas as lições magistrais que a história nos dá, para abrirmos outras vias e edificarmos novas cidades sobre ruínas, sem perdermos tempo a atirar pedras uns aos outros, mas juntá-las na reedificação da cidade nova.



Perder todo o tempo a condenar culpados que, em tantos casos, como este, não se descobrem na totalidade, pouco concorre para o levantamento das ruínas. O que já podemos saber é que todos somos reconstrutores, a partir dos escombros que já fazem parte dos nossos olhos.