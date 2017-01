A milhas do bom senso

Deixemos de lado a alfinetada do PSD a António Costa pela voz do habitual ponta de lança do ataque social-democrata e centremo-nos num suponhamos. Imaginemos então que Passos Coelho ainda era primeiro-ministro, se encontrava numa viagem de Estado à Índia e falhava o funeral de Mário Soares. Observemos friamente; caía o Carmo, a Trindade e mais um ou outro convento. Desde revanchista a ingrato e ignorante, de tudo um pouco seria dito e escrito sobre o líder laranja. A Esquerda tinha uma verdadeira autoestrada para desbravar ódios a reboque de legítimas emoções provocadas pela morte de uma figura ímpar da nossa História.Não é difícil adivinhar que este seria o desfecho e que Carlos Abreu Amorim bem tinha de se desdobrar para salvar a face do presidente do seu partido.Cores políticas à parte, a acusação a António Costa não tem - nem teria com Passos - qualquer razão. Por muito que custe a alguns, obcecados em arranjar motivos de crítica negativa, o chefe do Governo faz o trabalho que a sua função exige, em prol de um fim maior. No caso concreto, cumpre um dos desígnios ambicionados por Soares, aquele que passa por abrir novos mundos a Portugal.