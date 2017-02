A minha carta aos lisboetas

Sim aos direitos dos doentes. Não à eutanásia

Neste século XXI, há uma resposta construtiva à doença incurável e ao sofrimento humano: cuidados paliativos. Passa por interiorizarmos como sociedade que o mais importante é cuidar do doente incurável ou terminal de forma integrada, dando assistência na doença por equipas de profissionais que sabem reconhecer quando, em benefício do doente, faz sentido aliviar a dor e deixar de prosseguir, a todo o custo e tantas vezes com sacrifícios desproporcionados, uma cura que não existe. A medicina tende a acreditar que tudo é possível, e nós próprios, na posição de filhos, pais, familiares, queremos acreditar que há sempre uma hipótese de cura.



Mas há casos em que os processos que visam a cura são esticados para além do que é médica e eticamente recomendável, infernizando o doente: esta "obstinação terapêutica" é reprovável. No CDS, batalhamos pelo direito de todos os doentes aos cuidados paliativos, direito a toda a informação, direito a recusarem tratamentos inúteis e desproporcionados. Isto é cuidar dos doentes com humanismo. A eutanásia é eliminá-los.



POSITIVO

Universidade da Terceira Idade

Entre as aulas de pintura e de conversação de francês, tive o gosto de ouvir o testemunho de vários estudantes da primeira universidade da terceira idade. Hoje com 40 anos, tem mais de 750 estudantes e conta com uma "decana" de 97 anos! Este trabalho notável, assente no voluntariado de professores e direção, dever ser acarinhado pela CML. Urge cumprir a promessa e fazer as obras no edifício sua propriedade.



NEGATIVO

Trump cumpre as piores expectativas

Quem achava que, uma vez eleito, Donald Trump poderia moderar-se, enganou-se. Trump está a governar para o seu eleitorado e deixa uma parte dos EUA e o Mundo perplexos. A recente legislação que veda o acesso a nacionais de sete países de população maioritariamente muçulmana é irreconhecível num estado de direito que se fez de imigrantes e de muitas vagas de refugiados. E pode acicatar o radicalismo jihadista.



Parabéns à sogrape pelos seus 75 anos

Conhecem o Mateus Rosé? É o vinho português mais conhecido em todo o Mundo, com uma garrafa ímpar, inspirada no cantil dos soldados da II Guerra. A Sogrape, empresa familiar que o criou, está de parabéns pelos seus 75 anos. Hoje produz vinho de altíssima qualidade, de Portugal à Nova Zelândia, passando pelo Chile ou pela Argentina. É um orgulho para Portugal e uma boa inspiração para as nossas empresas. Nota: pode responder para ouvirlisboa@cds.pt e na minha página www.facebook.com/assuncaocristas



Para os que não têm por hábito ir ao correio, aqui fica a carta que chegará a todos os habitantes de Lisboa por estes dias. Fico à espera da resposta!Sou candidata a presidente da Câmara de Lisboa nas eleições do próximo outono. É um desafio que abraço com grande sentido de responsabilidade, com muito entusiasmo e determinação!Tomei a decisão de servir Lisboa logo em setembro para poder preparar-me muito bem para este exigente desafio. Desde então tenho estado a trabalhar intensamente. Tenho visitado muitas freguesias, bairros e instituições e tenho falado com muitas pessoas conhecedoras dos diferentes temas que abrangem a nossa cidade. Já tive mais de meia centena de reuniões e iniciativas, para conseguir estudar a fundo as questões que preocupam os lisboetas e para lhes apresentar um projeto mobilizador. Um projeto que torne a nossa cidade mais amiga e respeitadora de quem vai viver e que atenda às suas preocupações e aspirações.Quero uma Lisboa positiva e amiga das pessoas!Estou a construir um programa que faça da nossa cidade, da minha cidade, onde cresci e vivo com a minha família, o melhor local para se viver. Para construir as nossas soluções para Lisboa, gostava muito de poder contar com a sua opinião e ideias. Fico a aguardar a sua resposta!Pela positiva, juntos, vamos criar uma Lisboa melhor!