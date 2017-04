A mula do Eurogrupo

Já muito se disse sobre a frase deste homem de nome arrevesado Jeroen Dijsselbloem. Para quem não se lembre, o holandês presidente do Eurogrupo disse a um jornal que "não se pode gastar o dinheiro todo em copos e mulheres e logo depois pedir ajuda", referindo-se aos países do sul da Europa afetados pela crise da dívida pública da Zona Euro, e depois deve ter arrotado.A frase volta aqui porque Dijsselbloem repetiu-a ontem perante 700 representantes da banca alemã, que o aplaudiram, quando voltou a sustentar o conteúdo mas admitiu que a forma talvez não tivesse sido a melhor.Com a teimosia de uma mula, a malícia de um camelo, a delicadeza de um elefante e o sexismo de um porco, o tal do Dijsselbloem voltou a repetir e mais acrescentou que afinal não se referia só aos países do sul, mas a todos os países da Zona Euro.É o que se chama ter jeito para a função. O homem que defende a manutenção da arquitetura criada na sequência da crise, que as regras fiscais devem continuar a pesar no lombo de todos, devia saber, se está sóbrio, que quando o que está na receita não cura deve-se mudar o remédio.