A nave dos loucos

Passados seis meses de mandato, Trump é hoje o pior inimigo de si próprio.

Por Alfredo Leite | 00:30

Seis meses depois da posse de Trump, instalou-se o caos na Casa Branca. O último a deixar a ‘nave dos loucos’ em que se transformou o gabinete do presidente foi o porta-voz e até aqui seu acérrimo defensor, Sean Spicer.



A saída é só mais um sinal do falhanço de Trump. O presidente insiste até hoje num discurso típico de campanha e mantém uma guerra aberta contra a imprensa, mas na ‘realpolitik’ Trump pouco fez em meio ano: o Obamacare ainda vigora, o muro com o México está na mesma e as reações às provocações norte-coreanas são frouxas.



Enquanto isto, há cada vez mais novidades sobre o envolvimento dos colaboradores do presidente e da sua família no pedido de apoio russo para destruir Hillary Clinton.



