Os dirigentes do Sporting estão em processo grave de negação. Primeiro foi Jorge Jesus que, logo após o jogo com o Marítimo, se resignou em lutar pelo segundo lugar. Agora, em entrevista à Sporting TV, ainda fala na possibilidade da conquista do título.Bruno de Carvalho está igual. Primeiro a arbitragem estava no bom caminho, agora é a grande causadora da classificação do Sporting. Não fossem esses malandros e os verdes-e-brancos estariam certamente isolados no primeiro lugar.Nuno Saraiva, o pitoresco diretor de comunicação, está já para lá da negação. Depois de entrar em direto no ‘Pé em Riste’, da, lançando-me todos os nomes possíveis, acaba por não desmentir nada de substantivo, e desliga o telefone antes do contraditório.Estar a dez pontos da liderança pode bloquear os jogadores, já sabíamos. Ficamos a saber agora que tem também um forte efeito Alzheimer sobre os dirigentes!