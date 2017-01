A nossa identidade

Mas somos nós que fornecemos o material a moer, somos atores das notícias boas e más que nos inundam e moem a cabeça no ruído implacável do fútil e do trágico.Somos e fazemos a notícia, somos mó e moenda, o moleiro que escolhe o material a triturar pelas pedras implacáveis que nunca deixam de rodar. É a nossa liberdade que espalha a pura flor da farinha ou a lixeira imunda que conspurca terra, mar e ar. E até fazemos chegar água ao nosso moinho."A vida do homem não é apenas uma crónica assética de acontecimentos, mas é história e uma história à espera de ser contada através da escolha de uma chave interpretativa capaz de selecionar e recolher os dados mais importantes" diz Francisco.Importa perder o vício da desgraça como se fora o grande norte da existência.Estamos num mundo que nasceu para ser digno do homem e a pedir-nos que dele sejamos dignos.A Mensagem deste ano propõe que na mó da existência seja colocada a esperança. Só ela nos oferece o fruto são e saboroso da vida.