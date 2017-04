A captação de novos investimentos e de projetos empresariais que possam gerar emprego é um dos principais desideratos de qualquer entidade governativa, a nível nacional ou local.Se esse esforço é conseguido com a soma de múltiplas iniciativas de pequena e média dimensão, a materialização de projetos de grande envergadura justifica o máximo empenho, articulação e apoio de todos os protagonistas relevantes.No início deste mandato, assumi a ambição de captar para Braga uma "nova Bosch", - aquela que era então a maior empregadora privada do concelho, com cerca de 2000 colaboradores.Quatro anos depois, a Bosch criou em Braga um centro de Investigação e Desenvolvimento à escala global em parceria com a Universidade do Minho; assinou o maior contrato de financiamento de uma parceria empresa-universidade em Portugal; viu aumentar exponencialmente o seu volume de exportações (tal como aconteceu com os demais atores do setor da eletrónica aqui sedeados e respetivos fornecedores); e vai duplicar até 2019 o número de trabalhadores, num investimento de várias dezenas de milhões de Euros.Para bem de Braga e de Portugal, a "nova Bosch" é, já hoje, a própria Bosch.