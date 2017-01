A nova era do penteado

Vamos entrar numa nova era na Casa Branca. Acabou o sorriso de Obama, as aulas de hip hop de Michelle, os beijos apaixonados em público.Com Trump abrimos numa nova fase: a do penteado. O cabelo "escovinha" dá lugar ao louro platinado armado do milionário que se tornou famoso num reality show. Já a primeira-dama deixa de ser uma mulher com corpo de mulher para ser uma top model recauchutada e com um cabelo igual às feições do rosto: que não mexe. Não me posso queixar desta nova versão: no reino dos ‘flashes’ dará muita matéria, páginas de desfile de roupas glamourosas, um chorrilho de novo- -riquismo para as delícias dos cuscos.Mas a moldura não faz a pessoa. É preciso ser bonito… por dentro. Vem aí a era da laca e do mundo faz-de-conta. No qual Ronaldo participa… mas sobre isso falamos depois…