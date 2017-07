A novela Ronaldo

A família de Ronaldo já merecia ter um programa com o seu nome.

Por Luísa Jeremias | 09.07.17

Melhor do que qualquer reality show e quase tão bom como ‘The Kardashians’ são os Aveiro. A família de Ronaldo já merecia ter um programa com o seu nome a fazer sucesso mundo fora porque, convenhamos, as personagens são tão boas e há sempre tantas novidades que quase custa a crer não estarmos no plano da ficção.A história do momento é: o nascimento dos gémeos e as férias do clã com os bebés. Uma espécie de ‘The Aveiros Take Ibiza’ com tudo a que tem direito. Mas a par dos gémeos há uma nova personagem que ganha cada vez mais destaque nesta novela: a babysitter/namorada Georgina que mantém o mistério da gravidez e do rosto desfigurado nestas férias.No início tinha dúvidas se a espanhola falava ou era uma simples figurante contratada. Agora acredito que ganhou vida própria e vai crescer na história. Aguarda-se o capítulo: Algarve.