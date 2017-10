Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A outra face de Costa

Costa e Constança talvez estivessem bem um para o outro.

Por Carlos Rodrigues | 00:36

Quando a professora Constança, numa altura em que, para desgraça da República, ainda era ministra, salienta que não teve férias, está a reclamar para si um mérito, muito próprio, de quem se compara com o seu chefe, no caso o primeiro-ministro, e sente que se sacrificou mais do que ele.



Sacrificou-se mais do que ele, sobretudo quando andou, no seu jeito atarantado, a aguentar os efeitos da tragédia de Pedrógão, enquanto Costa gozava uns dias de descanso, longe do caos da nação, numa qualquer praia espanhola. E assim se percebe que talvez estivessem bem um para o outro. Essa é a conclusão política mais perturbadora destes dias malditos em Portugal.