A palavra do Governo não vale!

Lisboa a fervilhar de Cultura

A nossa sessão sobre Cultura, integrada no ciclo ‘Ouvir Lisboa’, foi muito rica e diversificada e agradeço a tantos que apareceram e contribuíram com a sua visão num diálogo muito interessante com Pedro Mexia e António Lamas, entre outros.



Há muito por onde trabalhar, desde agregar informação a difundir melhor o bom que já existe na nossa cidade até procurar consistentemente despertar a atenção de mais públicos e aproveitar melhor os espaços existentes, criando oportunidades para a criação cultural.



Ouvi queixas do pouco conhecimento dos equipamentos que a Câmara pode disponibilizar e de muito poucos conseguirem aceder a esses equipamentos.



Há que potenciar o património da Câmara Municipal de Lisboa e abri-lo aos agentes da cidade, nomeadamente pequenos criadores e produtores independentes. Há também que valorizar o papel das associações, tão importantes na dinamização e difusão da cultura popular. Trabalharei para uma Lisboa a fervilhar de Cultura!



Juventude Popular entrega 1,5 toneladas de alimentos

A Juventude do CDS recolheu 1,5 toneladas de alimentos por todo o País e entregou o resultado da recolha ao Refúgio Aboim Ascensão, em Faro, instituição que acolhe crianças e jovens. Este é um excelente exemplo de uma ação de voluntariado com grande eficácia. É merecida uma palavra de reconhecimento à Juventude Popular por esta iniciativa e a quantos nela colaboraram para juntar uma quantidade tão significativa de alimentos.



António Costa e o aumento dos juros da dívida pública

A dívida pública é elevada e o Primeiro-Ministro não consegue explicar por que razão os juros estão tão altos. No anterior Governo, emitimos dívida a 10 anos por 2,6% (meio ponto acima de Espanha). Na semana passada, a taxa foi de 4,2%, valor igual ao do tempo da troika, em fevereiro de 2014! Agora distamos dois pontos e meio de Espanha. É grave. António Costa diz que não está preocupado. Mais grave ainda!!!



Sempre ouvimos: "O caminho é para a frente"

O Governo fechou um acordo na concertação social sem garantir previamente as condições políticas para ser cumprido. Pior: António Costa assinou esse acordo, quase um mês depois de alcançado, quando já sabia que os seus aliados do PCP e do BE iriam chumbar parte no Parlamento. O processo é de grande irresponsabilidade e ligeireza e o Primeiro-Ministro esteve muito mal! Quem não tem condições de cumprir as promessas não as pode fazer!O Governo desferiu uma enorme machadada na credibilidade da concertação social, pilar essencial da nossa democracia, que senta à mesma mesa representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do próprio Governo.Da parte do CDS, não contribuímos para fragilizar a concertação social e, uma vez verificado que o equilíbrio do acordo foi rompido, vamos apresentar no Parlamento projetos que permitam recuperar, pelo menos em parte, esse equilíbrio.Sabemos que muitas pequenas empresas e IPSS não conseguem fazer face aos custos do aumento do salário mínimo sem um apoio. E se não houver esse apoio, nomeadamente para as IPSS, vão ser as famílias a ter de suportar aumentos de preços, por exemplo, nas creches ou nos lares.