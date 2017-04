A Páscoa de todos

A Páscoa tem a ver com redenção, mesmo para os não crentes. Na sua origem está a libertação do povo hebreu, que cerca de 1300 anos antes do início da nossa era se livrou da vida de pobreza e escravidão no Egito para se instalar, com longo historial de atribulações, no hoje tão discutido Israel. É uma história de 3300 anos marcada pela lei de Moisés e que estruturou os monoteísmos judaico, cristão e muçulmano. Na Europa e em Portugal dominou o cristianismo, presente na nossa cultura, convívio e pensamento.Há ideias que nos envolvem a todos. A Páscoa cristã é um tempo de vida nova que se segue a semanas de exame de consciência e penitência. A ressurreição de Jesus Cristo venceu a morte. A primavera mostra o mesmo na natureza resplandecente. Calendários políticos à parte, os cidadãos têm desafios pela frente. Não são só os estudantes que apontam aos exames. A vida económica intensifica-se. É altura de concretizar projetos e tempo predileto para as reivindicações laborais e sociais. À semelhança dos agricultores, há que preparar as boas colheitas. A grande dificuldade é não nos deixarmos apanhar por agendas de destruição que põem homem contra homem.