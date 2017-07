Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A paz dos cemitérios

Portugal preserva a cultura política do antigo regime.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

O primeiro-ministro e o Presidente da República condenaram o ‘aproveitamento político’ das vítimas de Pedrógão Grande.



Imagino que falassem da oposição, mas não é de excluir que os jornalistas não-alinhados também estivessem incluídos.



Aplaudo sem reservas. Em qualquer país a norte da linha do Equador, dois desastres como Pedrógão ou Tancos seriam tratados pela oposição e pela comunicação social com uma dureza inaudita.



E a própria sobrevivência do governo – pela incompetência manifesta – estaria em causa.



Mas Portugal, que já não é uma ditadura, preserva ainda uma cultura política de outros tempos em que o silêncio e o consenso são mais importantes do que a discussão e o confronto.



Claro que, sem discutir e corrigir o estado do Estado, os portugueses continuam condenados à tragédia. Mas, em contrapartida, temos paz. O facto de ser a paz dos cemitérios não passa de um detalhe.