A polémica da galinha

Chegámos primeiro à crónica pelo que dela disseram, e depois fomos ler a crónica.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Para quem tenha passado ao lado da polémica LGBT, que motivou a queixa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género contra o autor do escrito intitulado "E se um homem nascer galinha", por este ser "suscetível de favorecer a prática de atos de violência homofóbica e transfóbica", explicamos: depois de ver um documentário sobre mudança de sexo, o autor resolveu escrever sobre aquilo que o impressionou.



"Se um homem pensar que é uma galinha, os médicos não vão transformá-lo em galinha. Tentarão tratá-lo, levando-o a convencer-se de que é um ser humano"; enfim, mas se castigarmos o galináceo deveremos a seguir policiar sistematicamente opiniões, censurar livros, calar escritores?



Parecendo-nos tolo o escrito, o que para aqui nos interessa é essa polícia do politicamente correto em que se transformou a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; agora imaginamo-la com os ouvidos presos às rádios, os olhos postos nas televisões e o lápis pronto para o papel, sussurrando para ouvir a rua, não vá alguém escorregar numa opinião.