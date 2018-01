Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Polícia

Na investigação criminal, a PSP deu provas de estar ao nível da excelência.

Por Paulo Rodrigues

A PSP tem dado provas de qualidade no serviço prestado à população. O patrulhamento reflete por excelência a boa imagem da polícia e da segurança.



No âmbito da UEP, as valências policiais são acima da média para responder ao grau de complexidade de qualquer situação que ameace a segurança, seja crime organizado ou terrorismo. Na investigação criminal, a PSP deu provas de estar ao nível da excelência, mesmo em investigações de grande complexidade, sendo responsável por 67 por cento das detenções efetuadas em matéria de investigação; sem falar nos processos concluídos.



É esta polícia que demonstra, com provas dadas, que sem as melhores condições, como acontece com outras polícias, e menosprezados os seus profissionais, que é determinante para a segurança pública. Talvez seja por estes resultados que o nosso trabalho é mais escrutinado, até por outros serviços de polícia. Reforça a nossa autoestima.



Aquando da última operação que lamentavelmente resultou na morte de um cidadão, que se dedicava à prática do crime violento, a PSP, por sua iniciativa e sem ser obrigada a fazê-lo, pediu à PJ a investigação deste processo. Esta postura revela bem a qualidade, a transparência e o total respeito pelos cidadãos que todos os dias a PSP protege.