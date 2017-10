Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A política real

Os movimentos de fortunas de génese duvidosa devem ser investigados.

Por Octávio Ribeiro | 01.10.17

Há indícios sérios de que um Procurador português terá sido corrompido para arquivar inquéritos que envolviam uma das principais figuras do Estado angolano. Este Procurador, Orlando Figueira, vai ser julgado a partir de 22 de janeiro.



Terá recebido muito dinheiro e outras vantagens com a sua decisão de não investigar Manuel Vicente, até à semana passada, vice-presidente de Angola.



À luz dos mais elevados princípios de um Estado de Direito, os movimentos de fortunas de génese duvidosa devem ser investigados.



No caso vertente e noutros casos que envolvem angolanos ricos, ou outros cidadãos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que querem investir em Portugal, o excesso de zelo das autoridades judiciárias pode criar algumas dúvidas sobre a bondade das investigações. À luz de uma visão de diplomacia económica, esta postura é mesmo um desastre.



Se Manuel Vicente e outras figuras da clique angolana acumularam grandes fortunas no exercício de cargos públicos no seu país, e se querem investir em Portugal; se, por outro lado, não são ou foram alvos de investigação nos seus países de origem – nas sociedades que poderão ter sido prejudicadas pelas suas práticas de enriquecimento - deve Portugal colocar em causa significativos investimentos em imobiliário ou empresas, para lá da natural exigência de transparência fiscal?



Se o que está em causa é uma avaliação ética da acumulação de riqueza, então qualquer investimento de empresas chinesas ou de magnatas árabes deveria também ser alvo de profunda investigação. E não tem sido.



Este olhar cega e literalmente legalista não é prática comum, sequer, nos restantes estados europeus.



Só nos enobrece enquanto nos empobrece? Certo é que tende a gerar Orlandos Figueiras e outras figuras que tais.