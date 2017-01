Por mais que se tente esconder o lixo debaixo do tapete durante algum tempo, não é possível acumulá-lo sem que se torne um problema de saúde. É o que acontece com a galopante dívida. Continuou a aumentar depois do resgate e está em patamares insustentáveis. Os juros baratos e a torneira do BCE aliviaram a pressão, mas o Estado continuou a gastar muito acima do que podia.Empurrando os problemas com a barriga, criou-se a falsa narrativa de que o Estado podia voltar a gastar mais. E entretanto, o dinheiro da Segurança Social, destinado a pagar as reformas, também foi aplicado na dívida portuguesa, o que significa que se houver algum perdão também é a reserva das pensões que arde.Elevada dívida, crescimento anémico e um monumental problema de capitalização da banca criam por si só condições para uma situação crítica. Acrescente-se a provável limitação de compra de dívida por parte do BCE a partir do verão para gerar uma tempestade.A recente subida de juros é provocada por fatores externos, a começar no efeito Trump e nas previsões inflacionistas nos EUA, mas Portugal também se colocou a jeito para ser mais penalizado do que os mais próximos parceiros europeus.