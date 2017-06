A Prevenção dos Incêndios Florestais

Encontramo-nos actualmente já na época estival e no 2.º quadrimestre do ano, em que as temperaturas elevadas e a falta de precipitação potenciam a ocorrência e a propagação de incêndios florestais no nosso País.

Dita-nos a experiência e a análise de situações passadas que a prevenção e os cuidados redobrados, nestes casos, é o factor essencial para se evitarem muitos dos incêndios florestais e rurais.

A Polícia Judiciária, que detém a competência para a investigação criminal dos crimes de incêndio, tem tido desde sempre a missão de recolher prova e identificar os autores de múltiplos incêndios florestais e rurais, cuja sua ocorrência determina no limite, a perda de vidas humanas e de habitações e bens resultantes do trabalho de uma vida.

Importa acima de tudo, investir-se na prevenção deste tipo de criminalidade, prevenção essa que começa com as próprias populações residentes.