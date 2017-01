A realidade escondida

A redução do número de pessoas sem trabalho é uma boa notícia, assim como a poupança da Segurança Social com o subsídio de desemprego. Mas as estatísticas oficiais só revelam uma parte da história e escondem muitos dramas.Além dos 537,7 mil desempregados oficiais, há muitos outros que não contam para os dados do INE, porque não fizeram nada para procurar emprego ou vivem de biscates.E das pessoas que deixaram de receber o subsídio há um grande número que esgotou o prazo legal para aquela prestação e agora está sem qualquer rede.O trabalho precário e mal remunerado tornou-se o novo paradigma. E as gerações mais novas são as mais penalizadas.