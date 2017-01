Engraçado: foram anos e anos a exigir que os EUA deixassem de ser o ‘polícia do mundo’. E agora, que o momento chegou, parece que a falange anti-americana está preocupada com a reforma do polícia. Isto percebe-se?Não se percebe. Os únicos que deviam temer esse cenário são os lunáticos ‘extremistas’ (como eu) que sempre viram no isolacionismo americano uma receita de selvajaria internacional – com a Ásia entregue à China e a Europa entregue à Rússia. Um regresso, no fundo, à década de 1930, quando os EUA se fechavam dentro de portas – e Hitler arrombava as dele na Europa.Depois do discurso de Trump, os especialistas afadigam-se com aquilo que o novo presidente se prepara para fazer. Eu prefiro inquietar-me com o que ele se prepara para não fazer.Com o fim anunciado da ordem internacional do pós-Guerra Fria, ainda teremos muitas saudades da ‘arrogância’ do ‘Império’ americano.