A segunda chance de Macedo

A frase é atribuída ao bisturi gracioso de Jaime Gama: "Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão." Assim é, umas vezes mais do que em outras circunstâncias.Paulo Macedo começou na Caixa a agarrar a ideia: "Se falharmos, dificilmente nos será dada outra oportunidade equivalente." Depende, dirão os trabalhadores que já viram de tudo e mais um par de botas e a quem Macedo pede colaboração neste começo de vida. Faz bem. É pena que tenha começado por tentar ficar com o lugar de recuo de muitos anos (abençoado BCP!), vontade apenas contrariada pela intransigência do BCE.Falhado esse seguro de vida, espera-se que Macedo agarre bem esta segunda chance de causar uma boa impressão.